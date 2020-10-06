Ежегодно на территории Украины регистрируется от 170 до 190 чрезвычайных ситуаций (ЧС), такая статистика приводится в документе «Информация о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета в 2021 году», который опубликовал Минфин 6 октября

По информации ведомства, убытки от ЧС в среднем составляют около 580 млн грн (1,6 млрд руб.) в год. В 2019 году был зафиксирован самый крупный урон бюджету страны — свыше 1,6 млрд грн (4,4 млрд руб.). К слову, эта сумма в три раза выше, чем в 2018 году.

Глобальное потепление: почему жарит Украину © Игорь Костин | Игорь Костин | Перейти в фотобанк

В документе уточняется, что корреляции между числом стихийных бедствий и суммой затрат не выявлено.

«Анализ опасностей и угроз техногенного и природного характера, возникновения чрезвычайных ситуаций свидетельствует, что за последние 10 лет тенденций к их увеличению или уменьшению не наблюдается», — сообщили в ведомстве.

По оптимистичному прогнозу министерства, в 2020 году на Украине должно произойти 130 — 145 ЧС, а в 2021 году — 117 — 144 стихийный бедствия. В пессимистической версии — количество ЧС может достигнуть свыше 190 как в 2020, так и в 2021 году.

Ранее специалисты Центральной геофизической обсерватории Украины заявили, что в их стране глобальное потепление идет быстрее, чем в целом в мире. По их данным, за последние 30 лет больше всего потеплело в Киеве и Чернигове — на 1,6 градусов.