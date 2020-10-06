Москва надеется, что ситуация в Киргизии будет решена мирно, в правовом поле, заявил МИД России в комментарии, опубликованном на сайте ведомства 6 октября

Массовые беспорядки в Киргизии привели к политическому кризису в стране. Часть правительственных ведомств перешли на сторону протестующих, парламент расколот и не может принимать решения.

«Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии — своего стратегического партнера и союзника, безопасности и благополучия всего дружественного народа этой страны», — сказано в комментарии МИД.

В российском дипведомстве считают, что главное в нынешней ситуации — поддержание условий для дальнейшего демократического развития Киргизи в рамках конституции и законодательства.

«Поджигают по краям». Почему возникли и что означают протесты в Киргизии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, после чего протестующие ворвались в здание парламента и администрация президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, которые занимали посты при Атамбаеве

Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.