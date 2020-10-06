Власти Украины превратили страну в «банкомат» для иностранных наблюдателей. Об этом говорится в заявлении от 6 октября на сайте партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Украина прекратила выдачу виз иностранцам за рубежом — МИД © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Политсила намерена настаивать на принятии парламентом своего законопроекта, который ограничит зарплаты чиновников и наблюдателей на постоянной основе до десяти минимальных заработных плат.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский просил депутатов поддержать ограничение зарплат чиновников на период карантина. Верховная Рада приняла изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей, а также членов наблюдательных советов в десять минимальных заработных плат (минимальная зарплата сейчас установлена на уровне 4723 гривен — 170,5 долларов). В июле президент внес на рассмотрение парламента постановление об отмене ограничений. Не найдя нужного количества голосов, он тогда отозвал документ. Однако в начале октября парламент принял изменения в бюджет, которые затем подписал Зеленский. Этот закон отменил введенные ограничения на зарплаты чиновникам и членам наблюдательных советов.