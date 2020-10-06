«Зе-власть превратила Украину в "банкомат" для иностранных кредиторов и их агентов в Украине. Десятки миллиардов гривен идут на выплаты внешних долгов. Еще сотни миллионов — в карманы разнообразных гастролеров, кормящихся на украинских государственных компаниях. А для украинского народа у Зе-команды другая программа: уничтожение бесплатной медицины, закрытие школ и больниц, рост тарифов и сокращение субсидий», — сказано в завлении.
Политсила намерена настаивать на принятии парламентом своего законопроекта, который ограничит зарплаты чиновников и наблюдателей на постоянной основе до десяти минимальных заработных плат.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский просил депутатов поддержать ограничение зарплат чиновников на период карантина. Верховная Рада приняла изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей, а также членов наблюдательных советов в десять минимальных заработных плат (минимальная зарплата сейчас установлена на уровне 4723 гривен — 170,5 долларов). В июле президент внес на рассмотрение парламента постановление об отмене ограничений. Не найдя нужного количества голосов, он тогда отозвал документ. Однако в начале октября парламент принял изменения в бюджет, которые затем подписал Зеленский. Этот закон отменил введенные ограничения на зарплаты чиновникам и членам наблюдательных советов.