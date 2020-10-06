Эксперт уверен, что Лукашенко одержал победу на выборах в первом туре (хотя и не решился назвать точный результат), поскольку белорусские избиратели в большинстве своем весьма консервативны.
«Поэтому рассуждать о том, что Лукашенко сейчас зашатается и упадет, как перезрелое яблоко, — глупость. Этого не будет», — подчеркнул Баширов.
Он добавил, что исходя именно из этого, России надо выстраивать свою политику в отношениях с Минском, и в части интеграции, и в части политического взаимодействия.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.