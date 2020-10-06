Россия должна выстраивать свою политику в отношении Белоруссии исходя из того, что президент Александр Лукашенко сумеет сохранить свой пост. Об этом рассказал политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: Европа фактически признала, что Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Поэтому рассуждать о том, что Лукашенко сейчас зашатается и упадет, как перезрелое яблоко, — глупость. Этого не будет», — подчеркнул Баширов.

Он добавил, что исходя именно из этого, России надо выстраивать свою политику в отношениях с Минском, и в части интеграции, и в части политического взаимодействия.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.