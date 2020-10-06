В Белоруссии в отличие от России гораздо ниже цены на коммунальные услуги, детские сады и различные образовательные услуги. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Я думаю, у Беларуси много явных преимуществ в сравнении с Россией © Facebook, Алексей Дзермант

«Ну, и в принципе, у нас гораздо меньше расслоение между бедными и богатыми, так называемый коэффициент Джини, который очевидно меньше, чем в России. Все эти вещи и создают специфику белорусского социального государства», — указал Дзермант.

Политолог добавил, что по некоторым параметрам Россия приближается к Белоруссии, но все равно у белорусского социального государства остается много явных преимуществ.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.