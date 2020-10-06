Бывший глава Киргизии Курманбек Бакиев, проживающий в Белоруссии, «с болью в сердце» воспринимает беспорядки в республике. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости 6 октября

«Я с болью в сердце воспринимаю все, что происходит сейчас в моем родном Кыргызстане», — цитирует агентство слова Бакиева.

Он также отказался дать оценку политической ситуации в стране, поскольку считает, что любые его слова могут быть использованы деструктивными силами для разжигания конфликта.

«Поджигают по краям». Почему возникли и что означают протесты в Киргизии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, после чего протестующие ворвались в здание парламента и администрация президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, которые занимали посты при Атамбаеве

Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.