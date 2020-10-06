Эксперт отметил, что точных очертаний и сроков этой реформы нет, и пока нет признаков того, что с планом этого транзита до конца года будет какая-то определенность.
«Все зависит и от ситуации с протестами, и от экономического положения. Я бы, конечно, с этим не затягивал. Нужно обществу предъявлять какой-то план действий с конкретными шагами, с временными параметрами», — считает Дзермант.
Политолог добавил, что власти нужно менять ситуацию в стране и самим проявлять инициативу, а не ждать, пока кто-то будет навязывать это с улицы или извне.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.