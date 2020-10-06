Команда Андрея Шевченко ослаблена перед поединком из-за положительных тестов игроков на коронавирус, передает Униан 6 октября

«В сборной Украины на матч с Францией остается только один голкипер. Ведь тесты Лунина и Панькива на COVID-19, к сожалению, дали положительный результат», – сообщил в Twitter спортивный журналист Игорь Бурбас.

Презентация Луческу в киевском «Динамо». Некоторые поверхностные наблюдения с уклоном в идеологию футбольных войн © AP, Andrey Lukatsky

Донецкий клуб в полном составе находится на самоизоляции.

Матч между футбольными сборными стран должен состояться 7 октября в 22:00 на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени.

Встреча является подготовительным этапом перед играми Лиги наций.