«В сборной Украины на матч с Францией остается только один голкипер. Ведь тесты Лунина и Панькива на COVID-19, к сожалению, дали положительный результат», – сообщил в Twitter спортивный журналист Игорь Бурбас.
Ранее из-за вспышки коронавируса в «Шахтере» в расположение сборной Украины не прибыли девять игроков, трое не могут играть в том числе из-за травм.
Донецкий клуб в полном составе находится на самоизоляции.
Матч между футбольными сборными стран должен состояться 7 октября в 22:00 на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени.
Встреча является подготовительным этапом перед играми Лиги наций.