«В сборной Украины на матч с Францией остается только один голкипер. Ведь тесты Лунина и Панькива на COVID-19, к сожалению, дали положительный результат», сообщил в Twitter спортивный журналист Игорь Бурбас.

Презентация Луческу в киевском «Динамо». Некоторые поверхностные наблюдения с уклоном в идеологию футбольных войн
Презентация Луческу в киевском «Динамо». Некоторые поверхностные наблюдения с уклоном в идеологию футбольных войн
© AP, Andrey Lukatsky
Ранее из-за вспышки коронавируса в «Шахтере» в расположение сборной Украины не прибыли девять игроков, трое не могут играть в том числе из-за травм.

Донецкий клуб в полном составе находится на самоизоляции.

Матч между футбольными сборными стран должен состояться 7 октября в 22:00 на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени.

Встреча является подготовительным этапом перед играми Лиги наций.