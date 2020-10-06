Депутаты парламента Киргизии не могут собрать кворум для проведения экстренного заседания, сообщает РИА Новости 6 октября со ссылкой на местные СМИ

«Депутаты парламента разделились на две группы. Одна собирается в Доме кино, другая — в отеле "Достук"», — пишет агентство.

«Поджигают по краям». Почему возникли и что означают протесты в Киргизии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Дастанбек Джумабеков.

Как отмечается, народные избранники собирают подписи, чтобы созвать экстренное заседание для обсуждения ситуации в стране, но ни одна, ни другая группа не может набрать нужного количества депутатов.

Как рассказал киргизский парламентарий Дастан Бекешев, следует объявить импичмент президенту страны Сооронбаю Жээнбекову.

Однако, по словам депутата, это довольно сложная процедура — нужно создать комиссию, сформулировать обвинения, направить их генпрокурору.

5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, после чего протестующие ворвались в здание парламента и администрация президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.