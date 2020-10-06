За игрой с трибуны наблюдала мать украинской теннисистки, через какое-то время она решила отлучиться, но не захватила с собой большую спортивную сумку, оставив ее прямо на лавке.
Через 15 минут организаторы Открытого чемпионата Франции признали объект бесхозным и вызвали саперов с собаками. Специалисты не выявили в сумке никаких взрывоопасных веществ.
Журналисты попытались выяснить у матери спортсменки появились ли у нее проблемы с полицией из-за произошедшего, но оказалось, что женщина не знает ни английского, ни французского.
Поэтому вопросы куда она отлучалась и почему оставила сумку без присмотра пока так и остались без ответа.
Позже матч возобновили, Дарья Лопатецкая выиграла поединок в двух сетах и вышла в 1/16 финала турнира.