Во время матча между украинской теннисисткой Дарьей Лопатецкой и представительницей Чехии Брендой Фругвиртовой в 1/32 финала юниорского Roland Garros на корт пришлось вызывать группу саперов с собаками, сообщило издание OpenCourt 5 октября

За игрой с трибуны наблюдала мать украинской теннисистки, через какое-то время она решила отлучиться, но не захватила с собой большую спортивную сумку, оставив ее прямо на лавке.

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Журналисты попытались выяснить у матери спортсменки появились ли у нее проблемы с полицией из-за произошедшего, но оказалось, что женщина не знает ни английского, ни французского.

Поэтому вопросы куда она отлучалась и почему оставила сумку без присмотра пока так и остались без ответа.

Позже матч возобновили, Дарья Лопатецкая выиграла поединок в двух сетах и вышла в 1/16 финала турнира.