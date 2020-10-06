Член правления Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова прокомментировала выговор Совета НБУ в свой адрес в Facebook 6 октября

Ранее Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя НБУ Дмитрию Сологубу. Об этом написал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

Он отметил, что Сологуб в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что Украине «кредит доверия МВФ нужно получить почти с нуля». По словам Данилишина, такие заявления вредят отношениям страны с международным партнером и неприемлемы для госструктур высокого уровня.

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По мнению Рожковой, поводом стала публикация KyivPost о Национальном банке.

«Ничего крамольного, что бы шло в разрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы (Рожкова и Сологуб — ред.) говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе», – рассказала она.

Рожкова отметила, что выговор был объявлен за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон. Она назвала этот случай «цензурой в стенах Нацбанка».

В июле этого года в отставку ушел предыдущий председатель Национального банка Яков Смолий. Новым главой финансового регулятора стал Кирилл Шевченко, чью кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.