В него вошли представители восьми партий, а возглавил его лидер «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, сообщил Sputnik 6 октября

«Сегодня самое неблагоприятное дело за что-то отвечать. Предложили мою кандидатуру, и я в свою очередь постараюсь приложить все силы, чтобы стабилизировать ситуацию», — цитирует агентство Мадумарова.

На встрече с журналистами он подчеркнул, что не связывался с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Мадумаров также уклонился от ответа на вопрос о том, что оппозиция намерена предпринять в отношении действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова.

«Совет создан для того, чтобы решать вопросы организационного, хозяйственного, экономического характера. Сначала надо сформировать легитимное поле. Координационный совет в первую очередь берет на себя формирование правительства народного доверия» — сказал политик.

Как сообщается, в совет вошли среди прочих СДПК, партии «Республика», «Ата Мекен», «Бутун Кыргызстан», «Бир бол» и «Замандаш». Еще две партии не были названы.

5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, после чего протестующие ворвались в здание парламента и администрация президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов оставался последним из приближенных Атамбаева, находившимся за решеткой.