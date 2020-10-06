«Сегодня самое неблагоприятное дело за что-то отвечать. Предложили мою кандидатуру, и я в свою очередь постараюсь приложить все силы, чтобы стабилизировать ситуацию», — цитирует агентство Мадумарова.
На встрече с журналистами он подчеркнул, что не связывался с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым.
Мадумаров также уклонился от ответа на вопрос о том, что оппозиция намерена предпринять в отношении действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова.
«Совет создан для того, чтобы решать вопросы организационного, хозяйственного, экономического характера. Сначала надо сформировать легитимное поле. Координационный совет в первую очередь берет на себя формирование правительства народного доверия» — сказал политик.
Как сообщается, в совет вошли среди прочих СДПК, партии «Республика», «Ата Мекен», «Бутун Кыргызстан», «Бир бол» и «Замандаш». Еще две партии не были названы.
5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, после чего протестующие ворвались в здание парламента и администрация президента Киргизии.
В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.
Экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов оставался последним из приближенных Атамбаева, находившимся за решеткой.