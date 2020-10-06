«Весь мир сегодня очень внимательно следит за деталями и результатами расследования трагедии с господином Навальным, которые должна опубликовать немецкая сторона. Мы должны это увидеть… Чтобы делать те или иные выводы относительно господина Навального, нам необходимы детали», — подчеркнул украинский президент.

Также он заявил, что все лидеры государств должны объединиться в высказываниях и санкционной политике, чтобы не допустить продолжения «трагической, сложной политики».

История клиники «Шарите»: от радистки Кэт до Навального и Кернеса, скандал с Тимошенко и чипсы для Ющенко
История клиники «Шарите»: от радистки Кэт до Навального и Кернеса, скандал с Тимошенко и чипсы для Ющенко
© REUTERS, Michele Tantussi
Кроме того, Зеленский отметил важность сохранения диалога на уровне первых лиц государств. По его словам, возвращение пленных в Донбассе никогда бы не произошло, если бы у него не было диалога с президентом Владимиром Путиным.

В августе Навальный был госпитализирован в Омске. Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — кому.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком». Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Россию прояснить произошедшее с Навальным.

«Призывы канцлера ФРГ прояснить произошедшее с блогером Навальным особо циничны на фоне фактического отказа германских властей предоставить российской стороне ответы по соответствующим запросам», отметил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального и сначала нужно изучить данные немецких экспертов, чтобы принимать какие-то решения.