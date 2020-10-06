«Весь мир сегодня очень внимательно следит за деталями и результатами расследования трагедии с господином Навальным, которые должна опубликовать немецкая сторона. Мы должны это увидеть… Чтобы делать те или иные выводы относительно господина Навального, нам необходимы детали», — подчеркнул украинский президент.
Также он заявил, что все лидеры государств должны объединиться в высказываниях и санкционной политике, чтобы не допустить продолжения «трагической, сложной политики».
Кроме того, Зеленский отметил важность сохранения диалога на уровне первых лиц государств. По его словам, возвращение пленных в Донбассе никогда бы не произошло, если бы у него не было диалога с президентом Владимиром Путиным.
В августе Навальный был госпитализирован в Омске. Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — кому.
Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком». Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Россию прояснить произошедшее с Навальным.
«Призывы канцлера ФРГ прояснить произошедшее с блогером Навальным особо циничны на фоне фактического отказа германских властей предоставить российской стороне ответы по соответствующим запросам», – отметил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального и сначала нужно изучить данные немецких экспертов, чтобы принимать какие-то решения.