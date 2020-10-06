Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо дождаться результатов расследования, прежде чем выносить суждения относительно ситуации с «отравлением» российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в интервью изданию Politico, опубликованном на сайте президента 6 октября

«Весь мир сегодня очень внимательно следит за деталями и результатами расследования трагедии с господином Навальным, которые должна опубликовать немецкая сторона. Мы должны это увидеть… Чтобы делать те или иные выводы относительно господина Навального, нам необходимы детали», — подчеркнул украинский президент.

Также он заявил, что все лидеры государств должны объединиться в высказываниях и санкционной политике, чтобы не допустить продолжения «трагической, сложной политики».

История клиники «Шарите»: от радистки Кэт до Навального и Кернеса, скандал с Тимошенко и чипсы для Ющенко © REUTERS, Michele Tantussi Владимиром Путиным.

В августе Навальный был госпитализирован в Омске. Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — кому.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком». Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Россию прояснить произошедшее с Навальным.

«Призывы канцлера ФРГ прояснить произошедшее с блогером Навальным особо циничны на фоне фактического отказа германских властей предоставить российской стороне ответы по соответствующим запросам», – отметил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального и сначала нужно изучить данные немецких экспертов, чтобы принимать какие-то решения.