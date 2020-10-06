Жители Киргизии заявляют, что не видят на улицах сотрудников милиции, обеспечивающих безопасность, поэтому простые жители Бишкека решили самостоятельно защищаться от мародерства и нападений, соответствующий ролик появился в YouTube 6 октября

«Поджигают по краям». Почему возникли и что означают протесты в Киргизии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Для координации таких групп двое жителей Бишкека Азиз Абакиров и Азамат Акелеев создали Telegram-канал. Туда можно написать о желании вступить в дружину или заявить о нападении.

Протесты в Киргизии начались после выборов 4 октября. Митингующие считают результаты сфальсифицированными. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам в парламент проходят четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия) с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия) с 23,89%, «Кыргызстан» (центристская партия) с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия) с 7,11%.

Протестующие освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и экс-главу столицы Албека Ибраимова, а позже захватили здание правительства.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. До сих пор остается неясным кто руководит Министерством внутренних дел Киргизии.

Во вторник, 6 октября, ЦИК выполнила требование протестующих и признала недействительными итоги выборов 4 октября. В ходе протестов 590 человек пострадали, один погиб.