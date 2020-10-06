Армения поставила в известность Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о том, что не будет принимать участие в учениях «Нерушимое братство - 2020», которые пройдут в Белоруссии в середине октября. Также отменяются учения ОДКБ, которые должны были пройти в конце октября в Армении, сообщили в ОДКБ 6 октября

«Армения уведомила ОДКБ, что не сможет принять участие в миротворческих учениях "Нерушимое братство — 2020", проведение которых запланировано на территории Республики Беларусь с 12 по 16 октября», — рассказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Кроме того, перенесены запланированные на конец октября в Армении учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и разведывательных подразделений стран ОДКБ.

«Запланированные ранее учения КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2020" и учения разведподразделений Вооруженных сил ОДКБ "Поиск-2020", запланированные на конец октября этого года на территории Армении, перенесены», — приводит слова Зайнетдинова Интерфакс.

Гаспарян объяснил, что именно должна сделать Турция, чтобы ОДКБ вступился за Армению © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк ОДКБ.

27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.