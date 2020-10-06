«Армения уведомила ОДКБ, что не сможет принять участие в миротворческих учениях "Нерушимое братство — 2020", проведение которых запланировано на территории Республики Беларусь с 12 по 16 октября», — рассказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
Кроме того, перенесены запланированные на конец октября в Армении учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и разведывательных подразделений стран ОДКБ.
«Запланированные ранее учения КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2020" и учения разведподразделений Вооруженных сил ОДКБ "Поиск-2020", запланированные на конец октября этого года на территории Армении, перенесены», — приводит слова Зайнетдинова Интерфакс.
По словам чиновника, пока дата и место проведения учений не определены, идет обсуждение вопроса с государствами-членами ОДКБ.
27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.