Об инициативе Константинов сообщил на заседании правительства Крыма.
«Все регионы Российской Федерации заключают соглашения непосредственно с правительством Белоруссии. Поэтому предлагаю подготовить предложения и вступить в переговоры – мы заинтересованы как минимум в прямом транспортном сообщении Минск-Симферополь, как авиационном, так и железнодорожном», – заявил он.
Ранее Константинов представлял Крым на белорусско-российском Форуме регионов, проходившем в онлайн-формате. По его словам, парламент Крыма направит предложения о межпарламентском сотрудничестве отдельным регионам Белоруссии.
Прямое авиа- и железнодорожное сообщение Белоруссии и Крыма было остановлено в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией на основании итогов референдума. Белоруссия до сих пор официально не признала вхождение полуострова в состав РФ.