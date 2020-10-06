Об инициативе Константинов сообщил на заседании правительства Крыма.

«Все регионы Российской Федерации заключают соглашения непосредственно с правительством Белоруссии. Поэтому предлагаю подготовить предложения и вступить в переговоры мы заинтересованы как минимум в прямом транспортном сообщении Минск-Симферополь, как авиационном, так и железнодорожном», заявил он.

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© РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк
Ранее Константинов представлял Крым на белорусско-российском Форуме регионов, проходившем в онлайн-формате. По его словам, парламент Крыма направит предложения о межпарламентском сотрудничестве отдельным регионам Белоруссии.

Прямое авиа- и железнодорожное сообщение Белоруссии и Крыма было остановлено в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией на основании итогов референдума. Белоруссия до сих пор официально не признала вхождение полуострова в состав РФ.