Спикер Госсовета республики Крым Владимир Константинов рассказал, что на полуострове планируют направить белорусской стороне предложение возобновить авиа- и железнодорожное сообщение между Минском и Симферополем, передает Sputnik.by 6 октября

Об инициативе Константинов сообщил на заседании правительства Крыма.

«Все регионы Российской Федерации заключают соглашения непосредственно с правительством Белоруссии. Поэтому предлагаю подготовить предложения и вступить в переговоры – мы заинтересованы как минимум в прямом транспортном сообщении Минск-Симферополь, как авиационном, так и железнодорожном», – заявил он.

Крым в России - 6 лет. О мировой практике самоопределения и признания независимости © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Прямое авиа- и железнодорожное сообщение Белоруссии и Крыма было остановлено в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией на основании итогов референдума. Белоруссия до сих пор официально не признала вхождение полуострова в состав РФ.