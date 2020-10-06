«Армения подтверждает необходимость немедленного прекращения огня… Еще раз подчеркиваем, что мирное урегулирование конфликта и мирный процесс не имеют альтернативы, и любая попытка его военного решения будет решительно пресечена», — цитирует агентство заявление МИД.

Нагорный Карабах: Есть ли вариант невоенного, дипломатического решения конфликта?
Нагорный Карабах: Есть ли вариант невоенного, дипломатического решения конфликта?
© REUTERS, Defence Ministry of Azerbaijan/Handout via REUTERS
27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.