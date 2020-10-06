МИД Армении заявил о необходимости немедленного прекращения огня в Карабахе, сообщает РИА Новости 6 октября

«Армения подтверждает необходимость немедленного прекращения огня… Еще раз подчеркиваем, что мирное урегулирование конфликта и мирный процесс не имеют альтернативы, и любая попытка его военного решения будет решительно пресечена», — цитирует агентство заявление МИД.

Нагорный Карабах: Есть ли вариант невоенного, дипломатического решения конфликта? © REUTERS, Defence Ministry of Azerbaijan/Handout via REUTERS

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.