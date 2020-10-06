«ЦИК двенадцатью голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования», — цитирует Джурабаеву РИА Новости.
5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, после чего протестующие ворвались в здание парламента и администрация президента Киргизии, а после освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.
В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.