ЦИК Киргизии на фоне прошедших протестов признал недействительными итоги выборов в парламент, заявила член Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Гульнара Джурабаева 6 октября

«ЦИК двенадцатью голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования», — цитирует Джурабаеву РИА Новости.

Экс-президент Киргизии, вышедший из СИЗО, анонсировал обращение к нации © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, после чего протестующие ворвались в здание парламента и администрация президента Киргизии, а после освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.