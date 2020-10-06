На снимке она позирует топлес.
«Хочу поздравить людей, которым есть чем гордиться на 1000% С Днём учителя, милые!», — написала Приходько в посте.
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Начинай свой понедельник ЯРКО! И совсем неважно кто ты: мама с гнездом на голове😂, которая собирает спросонья детей в школу, бухгалтер, у которого отчёт на носу или роковая леди, которая надеятся сегодня встретить своего богатого принца на черном джыпе👆 Ты это Ты! Цени себя, свои мысли и достижения💪 будь-то оладьи, которые впервые не пригорели, или пригорели (пофиииг!) или миллионная сделка с Китаем в 5.30 утра💲 Я вот, мать, двох детей, горжусь, что могу позволить себе такие фотосессии 💪😅 Каким своим достижением сегодня ты гордишься? P.S. И самое главное, хочу поздравить людей, которым есть чем гордиться на 1000% С Днём Учителя, милые! #приходьконастя #анастасияприходько #моймир #мысливслух #амнепофиг #мненравитсятак #мать #яжемать #живукакхочу #мояжизнь Foto by: @boiko_max_ @sandra_kriger69 @bk_photoproduction MUA @bachinskaya_mua Style @sergii_zima