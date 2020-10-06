Виновные должны понести ответственность, санкции против Белоруссии немедленно вступают в силу, сказал глава Евросовета Шарль Мишель 6 октября, комментируя решения саммита ЕС

Белорусские власти должны прекратить репрессии против населения и наказания виновных, а также начать диалог с оппозицией при содействии ОБСЕ, заявил Мишель.

«Прежде всего, мы должны положить конец репрессиям и насилию по отношению к оппозиции и населению страны», — цитирует Интерфакс выступление Мишеля в Европейском парламенте.

«Санкционный» саммит ЕС: «под прицелом» Брюсселя не только Белоруссия, Россия и Турция, но и Польша с Венгрией © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Позиция по Белоруссии была согласована Европейским советом на заседании 1 октября, напомнил он.

Напомним, после победы Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.