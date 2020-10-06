На площади Свободы в центре Харькова проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом. На церемонию прибыл президент Украины Владимир Зеленский с супругой, сообщает glavcom.ua 6 октября

Военный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября во время совершения учебного полета.

Министр обороны Украины отстранил 7 должностных лиц в связи с крушением Ан-26 © РИА Новости, Сергей Одинцов | Перейти в фотобанк

Позже появилась информация о том, что самолет с сыном главы Военно-воздушных сил Украины Сергея Дроздова получил приоритет посадки под Чугуевым, несмотря на то, что уже было известно об отказе двигателя АН-26.

В Государственном бюро расследований продолжают расшифровку записей черных ящиков. Пока следствие изучает все возможные версии случившегося.