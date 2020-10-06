Военный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября во время совершения учебного полета.
На борту находились 27 человек, из них 20 — курсанты харьковского военного университета. Выжил только один студент.
Позже появилась информация о том, что самолет с сыном главы Военно-воздушных сил Украины Сергея Дроздова получил приоритет посадки под Чугуевым, несмотря на то, что уже было известно об отказе двигателя АН-26.
В Государственном бюро расследований продолжают расшифровку записей черных ящиков. Пока следствие изучает все возможные версии случившегося.