Главу Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера вызывают на допрос в Госбюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля в расследовании крушения самолета Ан-26Ш в Чугуеве. Об этом рассказал сам Кучер 5 октября в эфире телеканала ZIK

«Я получил телефонный звонок от следователя ГБР, который вызвал меня на допрос. В качестве свидетеля я приглашен. Ну, вдумайтесь: как главного свидетеля трагедии, наверное, да? Хотя я ему сообщаю, что я ему могу сообщить исключительно ту информацию, которая у меня есть», — пояснил Кучер.

Он отметил, что является членом государственной комиссии, которая занимается изучением обстоятельств трагедии, и не может разглашать все детали.

Ранее, 2 октября, в видеообращении в Facebook Кучер рассказал, что самолет с сыном главы ВВС Украины Сергея Дроздова получил приоритет посадки под Чугуевым, несмотря на то, что уже было известно об отказе двигателя Ан-26.

Скорбный страшный список. Авиакатастрофы в новейшей истории Украины © РИА Новости, Сергей Одинцов | Перейти в фотобанк

Вице-премьер Украины Олег Уруский возглавил правительственную комиссию по расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

По официальным данным, во время крушения Ан-26 25 сентября погибли 26 человек, один курсант выжил. 6 октября в Харькове проходит церемония прощания с погибшими.