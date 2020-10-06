Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe ответил на вопрос о том, где он сейчас проживает. Оказалось, что глава государства с семьей переехал в резиденцию в Конча-Заспе. Текст интервью опубликовала пресс-служба Офиса президента 6 октября

Перед заездом Зеленских в президентскую резиденцию ее отремонтировали за 300 тысяч бюджетных гривен (830 тыс. рублей).

«Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковида. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Сейчас мы с женой ищем новое место. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко», — отметил глава государства.

Генпрокурор Украины пообещала съехать из резиденции Зеленского после скандала © Facebook, Ирина Венедиктова Виктор Ющенко, а Зеленский во время своей предвыборной кампании осуждал должностных лиц, пользующихся льготами за счет налогоплательщиков, и обещал отдать государственные резиденции под детские лагеря.

В начале октября на Украине разгорелся скандал, когда в одну из таких резиденций заехала генпрокурор Ирина Венедиктова, изначально не имевшая на это право. Кабмин специально под нее изменил закон.

Поступок генерального прокурора осудили в Верховной Раде, после чего Венедиктова пообещала покинуть резиденцию.