Рейтинг пропрезедентской партии «Слуга народа» будет падать, потому что избиратели поняла, что выбрали экс-президента Петра Порошенко, но в «зеленой» обертке. Об этом политический эксперт Сергей Слободчук сказал в интервью изданию Украина.ру

«Зеленский или Порошенко». Погребинский ответил на вопрос, кто из них выгоднее России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Это ж надо быть абсолютно никакими, чтобы использовать такие методы агитации. Понятно, что рейтинг партии власти будет падать, потому что Украине подсунули Порошенко в зеленой шкуре… Идеологически практически нет разницы между Порошенко и Зеленским», — заявил Слободчук.

Более того, по его словам, Зеленский оказался «ещё более проамериканским», так как при Порошенко не продавали землю, а над Украиной не летали американские бомбардировщики.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.