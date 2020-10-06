Он отметил странность избирательной кампании «Слуги народа», которая не агитирует, но и не отталкивает потенциальных избирателей.
«Это ж надо быть абсолютно никакими, чтобы использовать такие методы агитации. Понятно, что рейтинг партии власти будет падать, потому что Украине подсунули Порошенко в зеленой шкуре… Идеологически практически нет разницы между Порошенко и Зеленским», — заявил Слободчук.
Более того, по его словам, Зеленский оказался «ещё более проамериканским», так как при Порошенко не продавали землю, а над Украиной не летали американские бомбардировщики.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.