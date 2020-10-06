В мае во время зимовки на станции «Академик Вернадский» 25-й украинской антарктической экспедиции один из ее участников, повар Василий Омелянович, покончил с собой.
Ему было 34 года. Он в пятый раз зимовал на полярной станции. Сообщается, что самоубийство могло быть связано с личными причинами.
Спустя 1,5 месяца тело полярника удалось отправить на американском судне в Чили. Но местная прокуратура требует доказательств, что тело принадлежит именно Омеляновичу, и без этого не дает согласия на отправку останков на Украину.
В Житомирской области, чтобы проводить в последний путь, полярника давно ждут родные и близкие.
«Мне не надо страховки, ничего не нужно, только предать тело земле», – рассказал корреспондентам отец Омеляновича.