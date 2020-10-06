Тело погибшего на украинской полярной станции «Академик Вернадский» Василия Омеляновича доставили в Чили, но оттуда до сих пор не могут отправить для похорон на Украину. Об этом сообщается в сюжете ТСН от 5 октября

В мае во время зимовки на станции «Академик Вернадский» 25-й украинской антарктической экспедиции один из ее участников, повар Василий Омелянович, покончил с собой.

Украина антарктическая: Возродится ли наука с Заполярья © commons.wikimedia.org, ravas51

Спустя 1,5 месяца тело полярника удалось отправить на американском судне в Чили. Но местная прокуратура требует доказательств, что тело принадлежит именно Омеляновичу, и без этого не дает согласия на отправку останков на Украину.

В Житомирской области, чтобы проводить в последний путь, полярника давно ждут родные и близкие.

«Мне не надо страховки, ничего не нужно, только предать тело земле», – рассказал корреспондентам отец Омеляновича.