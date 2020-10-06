Женщина взяла с собой собственный стул, на котором и разместилась в общественном транспорте. В комментариях к посту удивленные простотой решения проблемы подписчики написали: «А что, так можно было?»
Между тем, волонтеры Одессы бьют тревогу о ситуации с заражением коронавирусом. Добровольцы заявляют, что больницы уже не принимают пациентов, потому что просто некуда их класть.
«Больницы №3 и №5 заполнились, закрылись и не принимают пациентов, Еврейская — открыта, отделение на 30 койко-мест, которое заполнилось за один день. 10-я не принимает пациентов, просто "скорые" приезжают и уезжают», — рассказала волонтер Катерина Ножевникова.
На Украине зарегистрировано 234 тысячи инфицирований COVID-19, 4,5 тысячи человек скончались.
В Одесской области 15 тысяч случаев заражений коронавирусом, 226 человек умерло.