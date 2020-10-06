В Одессе из-за роста числа зараженных COVID-19 введены ограничительные меры в работе общественного транспорта. В автобусы, трамваи и троллейбусы пускают строго по количеству сидячих мест. Одна из одесситок решила проблему, прихватив это самое сидячее место с собой, фото разместил местный Telegram-канал @xodessa 5 октября

Женщина взяла с собой собственный стул, на котором и разместилась в общественном транспорте. В комментариях к посту удивленные простотой решения проблемы подписчики написали: «А что, так можно было?»

Между тем, волонтеры Одессы бьют тревогу о ситуации с заражением коронавирусом. Добровольцы заявляют, что больницы уже не принимают пациентов, потому что просто некуда их класть. Ученые выяснили, когда у переболевших коронавирусом исчезают антитела © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Больницы №3 и №5 заполнились, закрылись и не принимают пациентов, Еврейская — открыта, отделение на 30 койко-мест, которое заполнилось за один день. 10-я не принимает пациентов, просто "скорые" приезжают и уезжают», — рассказала волонтер Катерина Ножевникова.

На Украине зарегистрировано 234 тысячи инфицирований COVID-19, 4,5 тысячи человек скончались.

В Одесской области 15 тысяч случаев заражений коронавирусом, 226 человек умерло.