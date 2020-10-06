Интеграция с РФ могла бы помочь в преодолении политического кризиса в Белоруссии, но при президенте Александре Лукашенко это невозможно. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Сергей Киселев: Лукашенко и его семье выгодна интеграция с Россией © Facebook, Сергей Киселев

По мнению Безпалько, если бы Россия отстранила его от власти, большинство протестующих положительно отнеслись бы к интеграции. Но сейчас Москва оставила этих людей один на один с режимом, оказывая поддержку Лукашенко, отметил эксперт.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

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