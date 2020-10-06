Сергей Киселев: Лукашенко и его семье выгодна интеграция с Россией
Сергей Киселев: Лукашенко и его семье выгодна интеграция с Россией
© Facebook, Сергей Киселев
«Я не верю, что при действующем президенте Белоруссии этот кризис удастся разрешить, и я не верю, что при действующем президенте Белоруссии реализуются положения союзного договора. Поэтому все упирается в личность Лукашенко», — заявил он.

По мнению Безпалько, если бы Россия отстранила его от власти, большинство протестующих положительно отнеслись бы к интеграции. Но сейчас Москва оставила этих людей один на один с режимом, оказывая поддержку Лукашенко, отметил эксперт.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.