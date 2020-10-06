«В Новобаварскую администрацию был направлен запрос об организаторах данного мероприятия. В то же время было разъяснено о недопущении нарушений карантинных мероприятий. В настоящее время ответа мы не получили», — сказал он.
По словам Жука, разгонять собравшихся полиция не могла, потому что речь шла не о массовых беспорядках.
Телеканал отмечает, что на концерт харьковчан приглашали от имени команды мэра Геннадия Кернеса, а он сейчас находится в Германии, куда отправился после обнаружения у него COVID-19.
Глава администрации Новобаварского района в Харькове Татьяна Цыбульник заявила, что ее ведомство не было ни инициатором проведения концерта, ни организатором.
На днях полиция Харьковской области уведомила, что по факту проведения 3 октября концерта с участием Поляковой открыто уголовное дело о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. По данным правоохранителей, они заранее предупреждали о соблюдении карантинных ограничений, однако мероприятие состоялось, и на нем присутствовали около 2 тысяч человек. Сама Полякова связала большое количество зрителей с предстоящими выборами.