Правоохранители не могут выяснить, кто организовал в Харькове концерт украинской певицы Оли Поляковой, во время которого были нарушены ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 5 октября сообщил начальник Новобаварского отдела полиции Юрий Жук, передает suspilne.media

«Берегите себя, особенно перед выборами»: Оля Полякова объяснила «шумиху» вокруг концерта в Харькове © Secretsecvice / wikimedia.org сказал он.

По словам Жука, разгонять собравшихся полиция не могла, потому что речь шла не о массовых беспорядках.

Телеканал отмечает, что на концерт харьковчан приглашали от имени команды мэра Геннадия Кернеса, а он сейчас находится в Германии, куда отправился после обнаружения у него COVID-19.

Глава администрации Новобаварского района в Харькове Татьяна Цыбульник заявила, что ее ведомство не было ни инициатором проведения концерта, ни организатором.

На днях полиция Харьковской области уведомила, что по факту проведения 3 октября концерта с участием Поляковой открыто уголовное дело о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. По данным правоохранителей, они заранее предупреждали о соблюдении карантинных ограничений, однако мероприятие состоялось, и на нем присутствовали около 2 тысяч человек. Сама Полякова связала большое количество зрителей с предстоящими выборами.