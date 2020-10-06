Киевского врача Алексея Волкова подозревают в том, что он калечил девушек, две из которых погибли при странных обстоятельствах. Подробности «деятельности» венеролога опубликовал OBOZREVATEL 6 октября

Попался 45-летний врач, когда избил 33-летнюю Ольгу Войтенко. По данным СМИ, девушка встречалась с ним, а позже предложила расстаться. В ответ на это мужчина избил свою подругу, теперь девушке предстоит несколько операций, иначе ей грозит потеря слуха и зрения.

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В процессе расследования дела выяснилось, что Войтенко не единственная пострадавшая. Киевлянка Ася Зброцкая, еще одна жертва медика, убеждена, что таких несколько десятков, а некоторые девушки, по ее словам, могли быть убиты медиком, что позже было выставлено как самоубийство.

По данным следствия, жертв мужчина находил в соцсетях, встречался с ними и что-то подмешивал в шампанское.

«Мне говорил, что это просто природная добавка — для настроения, классного секса. Уже потом оказалось, что это были амфетамины», — сказала девушка.

По данным СМИ, Алексею Волкову 45 лет, какое-то время он работал частным врачом-венерологом. Позже трудился в спортивных центрах, гордился тем, что тренировал рэпера Серегу.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, следствие проверяет его причастность к смерти двух девушек.