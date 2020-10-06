Из-за удорожания кормов и падения производства на Украине подорожают яйца и мясо птицы, рассказал исполнительный директор ассоциации «Союз птицеводов Украины» (СПУ) Сергей Карпенко. Его слова приводит Agroportal 6 октября

«В этом году ожидается уменьшение производства яиц. Причина в том, что прошлый год для производителей был убыточным, многие фабрики вообще остановили производство, некоторые значительно сократили поголовье», — отметил Сергей.

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По его словам, рост отпускных цен вызван как сезонными факторами, так и значительным подорожанием кормов.

За последние три недели резко выросла цена на фуражную пшеницу примерно на 1,5-2 тыс. грн (4,1-5,5 тыс. руб) / т.

Комбикорма, которые составляют 65-70% себестоимости продукции птицеводства, также подорожали, что негативно сказалось на себестоимости продукции.

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Он добавил, что отпускные цены производителей полгода составляли менее их себестоимости.

Следовательно, для получения хотя бы минимальной прибыли по итогам года цены на яйца должны составлять не менее 23-25 ​​грн (63,5-69 грн) за десяток, — констатировал эксперт.

При этом подорожание может быть и более существенным. Карпенко отметил, что комбикормовые заводы уже пересмотрели цены на готовые корма в сторону увеличения.