«В этом году ожидается уменьшение производства яиц. Причина в том, что прошлый год для производителей был убыточным, многие фабрики вообще остановили производство, некоторые значительно сократили поголовье», — отметил Сергей.
Он пояснил, что сейчас на внутреннем рынке наблюдается рост отпускных цен на яйца, которые на сегодня составляют около 18-20 грн (49-55 руб) за десяток.
По его словам, рост отпускных цен вызван как сезонными факторами, так и значительным подорожанием кормов.
За последние три недели резко выросла цена на фуражную пшеницу примерно на 1,5-2 тыс. грн (4,1-5,5 тыс. руб) / т.
Комбикорма, которые составляют 65-70% себестоимости продукции птицеводства, также подорожали, что негативно сказалось на себестоимости продукции.
Если в прошлом году себестоимость яйца была около 15,30 грн / 10 шт., то уже сегодня это не менее 18 грн, отметил Карпенко.
Он добавил, что отпускные цены производителей полгода составляли менее их себестоимости.
Следовательно, для получения хотя бы минимальной прибыли по итогам года цены на яйца должны составлять не менее 23-25 грн (63,5-69 грн) за десяток, — констатировал эксперт.
При этом подорожание может быть и более существенным. Карпенко отметил, что комбикормовые заводы уже пересмотрели цены на готовые корма в сторону увеличения.