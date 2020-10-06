Литва отзывает своего посла из Минска для консультаций, сказал министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс. Его слова приводит Sputnik 6 октября

Дорога к конфедерации? Как будет выглядеть Союзное государство России и Белоруссии © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

«Сохранение поддержки белорусов по-прежнему имеет решающее значение. Это важная причина держать каналы связи открытыми. Поэтому после консультаций с партнерами и при координации с Польшей Литва отзывает посла в Минске для консультаций», — цитирует Линкявичюса агентство.

Говоря о требовании Белоруссии сократить диппредставительства Литвы в стране, министр отметил, что договоренности пока нет, но если соседнее государство продолжит настаивать, то будет зеркальный ответ.

Напомним, Минск ранее потребовал сократить численность представительств Литвы и Польши в республике до количества, равного дипмиссиям Белоруссии в этих странах.

Литве предложили уменьшить количество дипломатов с 25 до 14, а Польше — с 50 до 18.