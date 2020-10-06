Дипломат заявил, что так же поступит и Польша.
«Сохранение поддержки белорусов по-прежнему имеет решающее значение. Это важная причина держать каналы связи открытыми. Поэтому после консультаций с партнерами и при координации с Польшей Литва отзывает посла в Минске для консультаций», — цитирует Линкявичюса агентство.
Говоря о требовании Белоруссии сократить диппредставительства Литвы в стране, министр отметил, что договоренности пока нет, но если соседнее государство продолжит настаивать, то будет зеркальный ответ.
Напомним, Минск ранее потребовал сократить численность представительств Литвы и Польши в республике до количества, равного дипмиссиям Белоруссии в этих странах.
Литве предложили уменьшить количество дипломатов с 25 до 14, а Польше — с 50 до 18.