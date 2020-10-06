Постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя назвал позором блокировку со стороны ряда западных представителей выступления бывшего главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани по теме сирийского химоружия. Соответствующее заявление опубликовали 5 октября на сайте российского представительства

Замглавы МИД РФ рассказал, как боевики в Сирии получили химическое оружие © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину "злодеяний" сирийского режима и "непогрешимости" ОЗХО», — сказал он, обращаясь к западным коллегам.

Накануне Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против выступления Жозе Бустани в Совете Безопасности ООН, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.