Небензя назвал произошедшее очередным «печальным свидетельством того, что западные делегации боятся услышать неудобную для себя правду» и в глазах международного сообщества предстают в «неприглядном свете».
«Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину "злодеяний" сирийского режима и "непогрешимости" ОЗХО», — сказал он, обращаясь к западным коллегам.
Накануне Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против выступления Жозе Бустани в Совете Безопасности ООН, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.