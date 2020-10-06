Президент США Дональд Трамп покинул госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона , где он на протяжении трех дней лечился от коронавируса. Об этом 6 октября сообщает РИА Новости

Дональд Трамп своим коронавирусом обвалил американские биржи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Президента провожали восторженными криками около двух сотен его сторонников.

«Мы пришли поддержать нашего президента!» — заявил один из собравшихся, молодой человек по имени Эрик с флагом с надписью «Трамп».

По словам Эрика, он верит Трампу, что коронавируса «не следует бояться».

В толпе были несколько противников президента. Один из них изображал смерть с косой. Двое других были с полностью закрытыми лицами и в шапках с символикой украинской экстремистской организации «Правый сектор»*.

О своей предстоящей выписке из госпиталя Трамп сообщил вечером 5 октября. По его словам, он себя хорошо чувствует, «лучше, чем 20 лет назад», и призвал не бояться COVID-19. До этого глава администрации Белого дома Марк Мидоуз заявил, что есть большие шансы на возвращение президента в Белый дом уже 5 октября.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ