«Они нам обещали закончить войну на Донбассе, они нам обещали остановить насильственную украинизацию, они нам обещали снизить тарифы. <…> И они нас обманули», — сказал политик.
Кузьмин добавил, что Зеленский лично обещал остановить вооруженный конфликт на востоке Украины. Политик напомнил, что действующий лидер утверждал, что сможет сделать это «быстро и просто», но не сдержал своего слова.
«И вот с этого предательства начинается отсчет времени, когда команда президента Зеленского становится командой партии войны», — отметил депутат.
Он также сравнил выборы на Украине со свадьбой, после которой произошла супружеская измена. Кузьмин заявил, что избирателю, как и жениху при выборе невесты, важно не ошибиться и проголосовать за ту власть, которая не обманет его.