Президент Украины Владимир Зеленский и его команда обманули украинских граждан, не сдержав предвыборных обещаний. Об этом 5 октября заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина»

«Украинцев обманул не Запад, а сама власть» — эксперт © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Кузьмин добавил, что Зеленский лично обещал остановить вооруженный конфликт на востоке Украины. Политик напомнил, что действующий лидер утверждал, что сможет сделать это «быстро и просто», но не сдержал своего слова.

«И вот с этого предательства начинается отсчет времени, когда команда президента Зеленского становится командой партии войны», — отметил депутат.

Он также сравнил выборы на Украине со свадьбой, после которой произошла супружеская измена. Кузьмин заявил, что избирателю, как и жениху при выборе невесты, важно не ошибиться и проголосовать за ту власть, которая не обманет его.