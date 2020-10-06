В ряде украинских городов своевременный старт отопительного сезона под угрозой из-за долгов 98 производителей тепла. Перечень должников из более чем 60 городов «Нафтогаз» вывесил на своем сайте.
Эксперт отметил, что сейчас в парламенте находится законопроект №3508, который списывает и реструктуризирует долги на газовом рынке, однако Верховная Рада медлит с его принятием.
«Данный закон списывает и реструктуризирует долги на газовом рынке. Многие из них являются искусственными. Большая часть задолженности интерпеллирована «Нафтогазом». Там пени и штрафы наложены за предыдущие периоды», — указал Марунич.
По его мнению, если этот законопроект не принять и долги не списать, то возможен срыв отопительного сезона, поэтому необходимо проголосовать за этот документ в кратчайшие сроки.
О других путях и мерах снижения напряженности и разрешения сложившейся ситуации пока ничего не сообщается, добавил специалист.