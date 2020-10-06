Европа понимает, что жесткие санкции против Белоруссии будут на руку России и усилят глубину интеграции. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Отставка Фокина серьезно повлияет на исход местных выборов © Facebook, Ruslan Bortnik Шарля Мишеля, президент Александр Лукашенко не включен в этот список, потому что ЕС намерен продолжать диалог с Минском.

Эксперт отметил, что Европа сейчас пытается найти модель, которая позволила бы поддержать протестующих, но при этом не толкала бы Минск в сторону России и оставляла бы Лукашенко поле для политического маневра, для балансирования между Востоком и Западом, но сделать ей это пока не удается.

«Это решение подталкивает часть белорусской элиты (40 участников санкционного списка) в сторону России и вызывает разочарование у протестующих, которые ожидали более серьезных форм поддержки», — указал Бортник.

Политолог добавил, что ключевые причины протестов пока что не исчезли, и часть белорусского общества остается раскачанной.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.