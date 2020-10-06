Следующим президентом Белоруссии должен быть порядочный человек, управленец с опытом работы в больших проектах, демократических взглядов, умеющий грамотно делегировать свои полномочия. Об этом рассказал белорусский журналист Сергей Смирнов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Смирнов: Беларуси в президентах больше не нужен харизмат-популист © Facebook, Сергей Смирновъ

В Белоруссии долгие годы отсутствовала публичная политика., потому сейчас невозможно назвать конкретные имена и фамилии, но люди, способные управлять государством, в белорусском обществе есть, на высшую должность не придется искать «варягов», уверен Смирнов.

Он добавил, что в Белоруссии упущено время для контролируемого транзита власти. Сейчас любой кандидат из команды Александра Лукашенко будет принят обществом с настороженностью.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.