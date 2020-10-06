Ранее Зеленский освободил Фокина от должности первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу за его публичные высказывания по вопросу разрешения конфликта. Мотивировано это было тем, что он якобы «отступил от справедливой оценки» ситуации на юго-востоке страны, а также от тезиса об «оккупации» Крыма. Фокин, в частности, заявлял, что не видит доказательств того, что РФ воюет с Украиной.
Эксперт подчеркнул, что из-за этого решения правящая партия «Слуга народа» лишится значительной части голосов и на юге, и на востоке, и в центре, потому что теперь курс Зеленского по Донбассу фактически не отличается от курса своего предшественника Петра Порошенко.
«Да, это будет стоить голосов на местных выборах. Наверное, это даже хорошо и честно, что это случилось сейчас, а не после избирательной кампании», — считает Бортник.
Политолог добавил, что если в этом году и состоится встреча в нормандском формате, то она произойдет не раньше декабря, потому что никто не захочет подыгрывать Зеленскому в его имитации переговорного процесса.
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