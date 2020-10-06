Увольнение Витольда Фокина из переговорной группы по Донбассу развеет иллюзии части украинского общества относительно того, что Владимир Зеленский и его команда могут достигнуть мира. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Отставка Фокина серьезно повлияет на исход местных выборов © Facebook, Ruslan Bortnik

Эксперт подчеркнул, что из-за этого решения правящая партия «Слуга народа» лишится значительной части голосов и на юге, и на востоке, и в центре, потому что теперь курс Зеленского по Донбассу фактически не отличается от курса своего предшественника Петра Порошенко.

«Да, это будет стоить голосов на местных выборах. Наверное, это даже хорошо и честно, что это случилось сейчас, а не после избирательной кампании», — считает Бортник.

Политолог добавил, что если в этом году и состоится встреча в нормандском формате, то она произойдет не раньше декабря, потому что никто не захочет подыгрывать Зеленскому в его имитации переговорного процесса.

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