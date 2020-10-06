Ранее президенты России, Франции и США сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вмешательство других стран в текущие события недопустимо.
По его мнению, Эрдоган ввязался в эту авантюру не только с целью получить контроль за регионом, но и из-за февральской неудачной операции в сирийском Идлибе, когда лидеру Турции пришлось просить поддержки у Владимира Путина.
Эксперт не сомневается, что Кремль решительно ответит Анкаре за ее «беспрецедентную» наглость.
«Президент, Министерство обороны, Совет безопасности и начальник Генерального штаба подготовят достойный ответ Эрдогану», — считает Сатановский.
Он добавил, что развязывание боевых действий на территории постсоветского пространства может вновь привести к встрече Путина и Эрдогана, на которой турецкому президенту придется извиняться.