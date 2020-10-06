Турецкая сторона является одним из инициаторов вооруженного конфликта в Карабахе, но эта политика может привести к тяжелым последствиям для Анкары. Об этом рассказал известный российский политолог Евгений Сатановский в эфире радиостанции «Вести FM»

«Это затронет всех». Эксперт о том, как Эрдоган подставляет Баку в вопросе конфликта с Арменией © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вмешательство других стран в текущие события недопустимо.

По его мнению, Эрдоган ввязался в эту авантюру не только с целью получить контроль за регионом, но и из-за февральской неудачной операции в сирийском Идлибе, когда лидеру Турции пришлось просить поддержки у Владимира Путина.

Эксперт не сомневается, что Кремль решительно ответит Анкаре за ее «беспрецедентную» наглость.

«Президент, Министерство обороны, Совет безопасности и начальник Генерального штаба подготовят достойный ответ Эрдогану», — считает Сатановский.

Он добавил, что развязывание боевых действий на территории постсоветского пространства может вновь привести к встрече Путина и Эрдогана, на которой турецкому президенту придется извиняться.