Поддержка Киевом Баку в сегодняшнем карабахском конфликте связано с более глубоким влиянием азербайджанского фактора на украинскую политику. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Отставка Фокина серьезно повлияет на исход местных выборов © Facebook, Ruslan Bortnik Людмила Марченко заявила, что Киев готов оказать военную поддержку Азербайджану на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.

Эксперт пояснил, что Азербайджан, в отличие от Армении, более влиятельный экономически и политически, а также имеет хорошие связи с Офисом президента.

Также, по его мнению, украинская сторона выбрала стратегический курс вместе с западными партнерами по принципу территориальной целостности, учитывая ситуацию в Донбассе.

«С другой стороны, это поддержка Азербайджана и Турции, которые в данный момент выступают противниками России и Армении, являющихся союзниками по ОДКБ», — указал Бортник.

Именно эти факторы и предопределяют сегодня украинскую позицию: игра против России, солидарность с Западом и более серьезное влияние азербайджанской диаспоры на украинских политиков, добавил политолог.

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