Учитывая резкое обострение отношений между Минском и странами Балтии, белорусской АЭС ничего больше не остается, кроме как создавать с нуля «якорных потребителей». Об этом рассказал главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич в эфире радио Sputnik

Ищенко объяснил, зачем на самом деле Минск построил Белорусскую АЭС и что с ней делать теперь © belaes.by

В частности, считает эксперт, для этого можно использовать 8 металлургических комбинатов, которые находятся на территории Белоруссии и которые для плавки стали используют не коксующийся уголь, а электроэнергию.

«При условии, что 100% поставок сырья осуществляется из России, имеется возможность расширять их мощности. Это оптимально подходит для энергоблоков АЭС. Непрерывное производство — это то, что оптимально подходит для любой АЭС», — пояснил Марцинкевич.

Также, по его мнению, можно придумать разного рода проекты в соседних с Белоруссией регионах России, учитывая, что белорусское руководство уже проводило встречи с руководителями российских областей.

Кроме производственных проектов, ничего другого придумать невозможно, подытожил специалист.