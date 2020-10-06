Литва с самого начала выступала против строительства АЭС. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции «небезопасен». При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов.
В частности, считает эксперт, для этого можно использовать 8 металлургических комбинатов, которые находятся на территории Белоруссии и которые для плавки стали используют не коксующийся уголь, а электроэнергию.
«При условии, что 100% поставок сырья осуществляется из России, имеется возможность расширять их мощности. Это оптимально подходит для энергоблоков АЭС. Непрерывное производство — это то, что оптимально подходит для любой АЭС», — пояснил Марцинкевич.
Также, по его мнению, можно придумать разного рода проекты в соседних с Белоруссией регионах России, учитывая, что белорусское руководство уже проводило встречи с руководителями российских областей.
Кроме производственных проектов, ничего другого придумать невозможно, подытожил специалист.