В России есть деятели литературы, которые занимаются самопиаром за счет помощи Донбассу, и это недопустимо. Об этом московский писатель Александр Гриценко сказал в интервью изданию Украина.ру

Донбасс рванул в будущее. И заграница ему поможет © oddr.info Александра Кофмана о том, что «Донбасс не просит, Донбасс — равный партнер России». Поэтому Гриценко подчеркнул, что Интернациональный союз писателей продолжит собирать деньги для Донбасса, в частности, издавать журнал «Донбасс» в России, помогать издавать луганский альманах «Крылья» и знакомить с творчеством донецких писателей широкую российскую публику.

«Адресная помощь — это важно… Только желательно не делать из такой помощи пиар, не рассказывать небылицы. А то есть у нас деятели литературы, известные, которые любят пиариться на крови», — заявил писатель.

Он также рассказал, что на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным пятерым людям из ДНР и трем из ЛНР были выделены квоты для бесплатного обучения на московских курсах имени А. П. Чехова по романистике.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.