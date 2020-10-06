Сегодня партийная система в Белоруссии пребывает в коматозном состоянии. Об этом политолог, доцент Белорусского госуниверситета Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

Ищенко VLOG: нужен ли Белоруссии пророссийский преемник?

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента, а Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.