«По сути ее придется создавать с нуля. Конечно, сегодня фору получили бы те, кто засветился в ходе нынешней "революции" и кого в качестве "героев" раскрутили СМИ… Что касается пророссийских сил, то они слабы, раздроблены и не организованы, и необходима вдумчивая и кропотливая работа, чтобы изменить ситуацию к лучшему», — заявил он.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента, а Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.