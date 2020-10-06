Он подчеркнул, что для легитимного транзита власти в Белоруссии необходим диалог между властью и полномочными представителями протестующих, например, в лице Координационного совета. Однако сегодня это невозможно, так как власть не идет на диалог и «сделала все, чтобы устранить наиболее заметных лидеров оппозиции с политической сцены», отметил Шимов.
«К делегитимации [президента Александра] Лукашенко подключился и Запад, что еще больше сокращает пространство для диалога и компромисса. На данный момент ситуация выглядит патовой. Переговоры при международном посредничестве также выглядят маловероятными, учитывая уровень взаимного недоверия между Россией и Западом, интересы которых в Белоруссии прямо противоположны», — сказал политолог.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента, а Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.