Попытки белорусской власти провести конституционную реформу и транзит на собственных условиях без учета мнения протестующих будут восприниматься ими как нелегитимные. Об этом политолог, доцент Белорусского госуниверситета Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

Время для преемника и контролируемого транзита власти в Белоруссии упущено - Смирнов © Facebook, Сергей Смирновъ

«К делегитимации [президента Александра] Лукашенко подключился и Запад, что еще больше сокращает пространство для диалога и компромисса. На данный момент ситуация выглядит патовой. Переговоры при международном посредничестве также выглядят маловероятными, учитывая уровень взаимного недоверия между Россией и Западом, интересы которых в Белоруссии прямо противоположны», — сказал политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента, а Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.