Общими, по его словам, должны быть также оборонная стратегия и общая внешняя политика.
«Если будет единая правовая система, то даже если российские силовые структуры будут автономными, а белорусские, в свою очередь, будут подчиняться своему республиканскому руководству, то ничего плохого в этом не будет. А вот если говорить о Вооруженных силах, то, конечно, нужно единое командование и подчинение общим стратегическим интересам, чтобы не было местечковости. Если есть дыры в системе ПВО, их нужно быстро купировать и не допускать образования открытых территорий», — считает эксперт.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, который 23 сентября официально вступил в должность главы государства, одержав победу на президентских выборах в августе.