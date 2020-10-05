У Союзного государства должен быть должен быть единый конституционный акт, единый союзный парламент, единая валюта, единое правовое и образовательное пространство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков

Дорога к конфедерации? Как будет выглядеть Союзное государство России и Белоруссии © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

«Если будет единая правовая система, то даже если российские силовые структуры будут автономными, а белорусские, в свою очередь, будут подчиняться своему республиканскому руководству, то ничего плохого в этом не будет. А вот если говорить о Вооруженных силах, то, конечно, нужно единое командование и подчинение общим стратегическим интересам, чтобы не было местечковости. Если есть дыры в системе ПВО, их нужно быстро купировать и не допускать образования открытых территорий», — считает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, который 23 сентября официально вступил в должность главы государства, одержав победу на президентских выборах в августе.