В Бишкеке вечером 5 октября продолжаются стычки протестующих против итогов парламентских выборов с милицией, сообщает Sputnik Кыргызстан

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне политического кризиса в стране принял решение 6 октября встретиться с лидерами 16 политических партий, которые участвовали в парламентских выборах.

В стычках с протестующими в Бишкеке пострадали два милиционера © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Вечером манифестанты пошли на штурм здания парламента и вступили в стычки с милицией, которые применила светошумовые гранты, водометы и слезоточивый газ. Протестующие стали забрасывать силовиков камнями, ранив нескольких спецназовцев.