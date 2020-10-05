Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне политического кризиса в стране принял решение 6 октября встретиться с лидерами 16 политических партий, которые участвовали в парламентских выборах.
Утром 5 октября на центральной площади Бишкека Ала-Тоо собрались несколько тысяч сторонников партий, не попавших в Жогорку Кенеш по итогам выборов, которые состоялись 4 октября.
Вечером манифестанты пошли на штурм здания парламента и вступили в стычки с милицией, которые применила светошумовые гранты, водометы и слезоточивый газ. Протестующие стали забрасывать силовиков камнями, ранив нескольких спецназовцев.