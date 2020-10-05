Украинская атомная энергетика сегодня столкнулась с проблемой устаревания. Ресурс энергоблоков исчерпан, а вывести из эксплуатации их не могут, иначе придется искать другие источники энергии. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Игорь Юшков в интервью «ПолитЭксперту»

На Украине хакеры устроили «катастрофу» на АЭС © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Евгений Мураев назвал ситуацию в атомной энергетике Украины удручающей и близкой к катастрофе.

В прошлые годы, чтобы покупать меньше газа, пояснил эксперт, Украина загружала все АЭС на полную мощность.

«Но если станция постоянно работает на предельных режимах, ресурс вырабатывается быстрее. А чем больше загрузка, тем меньше срок регламентных работ. Проводились они или нет, до конца непонятно», — указал Юшков.

По его словам, ситуацию усугубляет антироссийская политика Киева, которая предполагает отказ от сотрудничества с Росатомом, когда Украина устанавливает детали не того производителя, который был запроектирован изначально.

Самое опасное состоит в том, подчеркнул специалист, что Украина уже второй раз пытается заменить топливо для советских энергоблоков, адаптировав его под американский аналог.

В первый раз в конце 2000 года едва удалось избежать аварии, и станция была остановлена: сейчас идет вторая загрузка, и такие эксперименты представляют реальную угрозу, подытожил специалист.