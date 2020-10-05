Россия и Белоруссия пытались выработать какую-то свою форму интеграции, но на сегодняшний день это похоже на Евросоюз, с продвижением в каких-то областях. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Я думаю, у Беларуси много явных преимуществ в сравнении с Россией © Facebook, Алексей Дзермант

«Но при этом нужно понимать, что России тоже нужно предпринять меры по суверенизации своей финансовой системы. Чтоб, условно говоря, мы, объединившись, не впали в зависимость от МВФ, а избавились от этой зависимости. Тогда имеет смысл общая валюта», — указал Дзермант.

Политолог также отметил, что у России и Белоруссии в отличие от Евросоюза серьезно интегрирован военный контур, и это направление нужно продолжать дальше.

Россия и Белоруссия могут получить более интегрированное объединение, но при этом иметь больше суверенитета, в отличие от некоторых стран Евросоюза, подытожил специалист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.