Эксперт в частности отметил, что России и Белоруссии можно было бы сделать валютный союз, можно было бы полностью интегрировать социальную сферу, налоги, финансы.
«Но при этом нужно понимать, что России тоже нужно предпринять меры по суверенизации своей финансовой системы. Чтоб, условно говоря, мы, объединившись, не впали в зависимость от МВФ, а избавились от этой зависимости. Тогда имеет смысл общая валюта», — указал Дзермант.
Политолог также отметил, что у России и Белоруссии в отличие от Евросоюза серьезно интегрирован военный контур, и это направление нужно продолжать дальше.
Россия и Белоруссия могут получить более интегрированное объединение, но при этом иметь больше суверенитета, в отличие от некоторых стран Евросоюза, подытожил специалист.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.