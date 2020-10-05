У украинского президента запланированы переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых должно состояться подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.
Также планируется подписать ряд других двусторонних документов по сотрудничеству в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.
В рамках визита предусмотрена аудиенция четы Зеленских с герцогом и герцогиней Кембриджскими.
Кроме того, запланированы встречи главы государства со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, посещение Лондонской фондовой биржи и встреча с британскими инвесторами.