Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 7-8 октября будут с официальным визитом в Великобритании, сообщается на сайте президента 5 октября

У украинского президента запланированы переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых должно состояться подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Чудо-остров. Как Великобритания укрывала украинских эсэсовцев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В рамках визита предусмотрена аудиенция четы Зеленских с герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Кроме того, запланированы встречи главы государства со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, посещение Лондонской фондовой биржи и встреча с британскими инвесторами.