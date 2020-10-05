На фото певица позирует в длинном атласном платье с глубокими разрезами. Образ дополняют серебряные босоножки.
Фанаты забросали Кароль комплиментами: «Простите, конечно, но можно я буду этим диваном», «Солнышко, свети ярко», «Бесконечно готова смотреть на счастливую Тину».
Несколько дней назад артистка рассказала о своих переживаниях в связи со смертью супруга продюсера Евгения Огира. Кароль вышла за него замуж в 2008 году, у пары родился сын Венимамин, но в 2013 году Огир умер в Киеве после борьбы с раком желудка.
В июне 2020 года певица отметила годовщину бракосочетания, заявив, что никогда не перестанет радоваться жизни, при этом звезда не отрицает, что в ее жизни может появиться новый мужчина.